Сборная команда Мурманской области примет участие во Всероссийских спортивных играх благоверного великого князя Александра Невского

С 12 по 16 сентября в Кемерово по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходят I Всероссийские спортивные игры благоверного великого князя Александра Невского.

В играх примут участие более 600 спортсменов 12-14 лет из более чем 40 субъектов Российской Федерации. Мурманскую область представит сборная команда из 16 участников, среди которых юноши и девушки 2009-2010 годов рождения из городов Мурманск, Апатиты, Мончегорск и Кольского района, а также тренеров, руководителей и других специалистов. Спортсмены региона выступят в соревнованиях по баскетболу 3х3 и мини-футболу. А также 6 спортсменов примут участие в сдаче нормативов ВФСК «ГТО» в свободное от соревнований время.

Впервые каждую команду сопровождает духовный наставник. На спортивных площадках и в местах проживания команд будут оборудованы места для молитвы. Команду Мурманской области сопровождает настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Кандалакши, иерей Валентин Маснев.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в командном зачёте будет разыгран кубок Патриарха Московского и всея Руси, а также кубок председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта «За честную игру». Игры проводятся Русской Православной Церковью, но в них могут принимать участие спортсмены любых исповеданий. Помимо спортивных результатов в играх оценивается честность, а также введены штрафные баллы за сквернословие.

Фото: https://gov-murman.ru