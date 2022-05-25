Сборная команда Мурманской области стала призёром зимней Спартакиады учащихся России

Спортсмены Мурманской области достойно представили регион на XI зимней Спартакиаде учащихся (юношеской) России 2022 года. По результатам общекомандного зачета среди спортивных сборных команд в группе – численность населения до 1 млн человек – Мурманская область заняла второе место. На торжественной церемонии награждения в Министерстве спорта Российской Федерации министру спорта региона Светлане Наумовой вручили заслуженную награду.

«Путь, который проходит спортсмен со своим тренером, – это многолетний и трудоемкий процесс. Мы гордимся нашими спортсменами, их достижениями и победами», - подчеркнула Светлана Наумова.

Спортсмены Мурманской области соревновались по пяти видам спорта, включенным в программу Спартакиады – биатлон, конькобежный спорт, фристайл, горнолыжный спорт и хоккей с мячом.

Как сообщает региональное Министерство спорта, наибольшую сумму очков нашей команде принесла конькобежка, воспитанница оленегорской спортивной школы Ксения Коржова. Юная северянка является победителем XI Зимней Спартакиады учащихся России по конькобежному спорту на дистанции 3000 м.

Спартакиада проходила с 1 февраля по 19 апреля на спортивных объектах 9 субъектов Российской Федерации. В соревнованиях по 15 видам спорта приняли участие 2558 спортсменов и тренеров из 65 субъектов РФ. Было разыграно 95 комплектов медалей.

Фото: Федеральный центр подготовки спортивного резерва.