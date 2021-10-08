Сборная команда Мурманской области вошла в число победителей крупнейшего всероссийского соревнования в сфере детского и юношеского туризма

Сборная команда Мурманской области, в которую вошли обучающиеся центра «Лапландия», стала одним из победителей федерального этапа Всероссийского слёта юных туристов. В программу слета входили два вида соревнований: поход и прохождение «Арктического диктанта».

Северяне заняли первое место в виде соревнований «Поход. Заполярный маршрут 1 категории сложности» (всего в этой номинации участвовало 13 команд из разных уголков России). Кроме того, команда Мурманской области показала отличные знания родного края, заняв третье место в общекомандном зачёте по результатам прохождения «Арктического диктанта».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в состав региональной команды вошли восемь ребят в возрасте от 14 до 17 лет. Наставники – Денис Медведенко и Фёдор Семьин, педагоги центра «Лапландия». В походе приняла участие судья от команды Мурманской области Маргарита Скидская.

Поход команды состоялся в августе. Ребята провели десять дней в Хибинах, преодолевая перевалы и пересекая ручьи. Длина маршрута составила 104 километра.

«Несмотря на внесенные коррективы в маршрут из-за погодных условий (в начале похода был организован день для восстановления и просушки одежды из-за проливного дождя), поход получился интересным и познавательным. Мы познакомились с Хибинами, а ещё нашли на маршруте в ходе исследования минералы: эвдиалит и белый кварц», - поделилась впечатлениями Дарина Денисова, краевед команды.

Команда Мурманской области представила регион на Всероссийском слёте юных туристов впервые с 2006 года.