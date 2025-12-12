Сборная команда Мурманской области завоевала 10 медалей на первенстве Северо-Западного федерального округа по рукопашному бою

В Сосновом Бору Ленинградской области завершилось первенство Северо-Западного федерального округа по рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из Мурманской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Калининградской областей, а также республики Коми. Соревнования являлись отбором на первенство России на 2026 год.

Сборная команда Мурманской области достойно представила регион на данных состязаниях, добавив в копилку 10 медалей. Золотые медали завоевали Милана Гратте, Ярослав Слугин, Феликс Саакян. Серебряными призёрами стали Даниил Балан и Ульяна Высоцкая. «Бронзу» забрали Симузар Катышова, Егор Мирохин, Ирина Михайлиди, Егор Шпак и Милана Лысенко.

Как отмечает региональное Министерство спорта, по итогам 2024 года Мурманская область вошла в топ-20 субъектов РФ с наивысшими показателями доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Среди регионов СЗФО наш регион занимает второе место.

