Сборная команда Мурманской области завоевала «золото» в лазерном бою на финале Спартакиады молодёжи России допризывного возраста

В Волгограде завершился финал Спартакиады молодёжи России допризывного возраста. Соревнования проводились с 3 по 12 июля.

В первый день спартакиады прошла торжественная церемония открытия на территории Историко-мемориального комплекса на Мамаевом Кургане.

В программу соревнований вошли: смотр военной подготовки (строевая подготовка, разборка-сборка автомата Калашникова), смотр физической подготовки (прыжки в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа на спине, метание спортивного снаряда, бег на 60 метров, подтягивание на высокой перекладине, стрельба из пневматической винтовки, плавание на 50 метров, прыжок в длину с разбега, кросс на 3 км) и соревнования по лазерному бою.

В соревнованиях по лазерному бою сборная команда Мурманской области показала высокий уровень подготовки – ребята заняли первое место.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, основными задачами спартакиады являются физическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи, формирование мировоззрения молодых людей на базе ценностей гражданственности и патриотизма, воспитание у граждан чувства любви и уважения к Российской Федерации, сохранение исторической памяти о подвиге и победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также о подвигах российских воинов в современной истории России, повышение престижа военной службы у подрастающего поколения, улучшение физической и технической подготовленности молодёжи допризывного возраста, популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Фото: https://gov-murman.ru