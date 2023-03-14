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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.23 09:55

Сборная команда Северного флота одержала первую победу на чемпионате Вооруженных сил России по баскетболу

Сборная команда Северного флота одержала первую победу на чемпионате Вооруженных сил России по баскетболу, который стартовал накануне, 13 марта, в Москве.

В первом матче баскетболисты Северного флота встретились со спортсменами Военного учебно-научного центра военно-воздушных сил «Военно-Воздушная академия имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». Североморцы одержали уверенную победу со счётом 76:25.

В соревнованиях принимают участие 9 команд, представляющих Западный военный округ, Южный военный округ, Северный флот, Воздушно-космические силы, Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил «Военно-Воздушная академия имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Военную академию воздушно-космической обороны (Тверь), Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны (Ярославль), Воздушно космическую академию им. Можайского (Санкт-Петербург), Академию ракетных войск стратегического назначения (Балашиха).

Открыл чемпионат на площадке универсального спортивного зала ЦСКА «Игровой» начальник группы Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Илья Синицын. Главным судьей турнира стал судья международной федерации баскетбольных ассоциаций Сергей Александрович Михайлов.

Победители и призёры чемпионата Вооруженных сил Российской Федерации по баскетболу определяться в воскресенье, 19 марта, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12457481@egNews

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