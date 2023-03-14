Сборная команда Северного флота одержала первую победу на чемпионате Вооруженных сил России по баскетболу, который стартовал накануне, 13 марта, в Москве.

В первом матче баскетболисты Северного флота встретились со спортсменами Военного учебно-научного центра военно-воздушных сил «Военно-Воздушная академия имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». Североморцы одержали уверенную победу со счётом 76:25.

В соревнованиях принимают участие 9 команд, представляющих Западный военный округ, Южный военный округ, Северный флот, Воздушно-космические силы, Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил «Военно-Воздушная академия имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Военную академию воздушно-космической обороны (Тверь), Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны (Ярославль), Воздушно космическую академию им. Можайского (Санкт-Петербург), Академию ракетных войск стратегического назначения (Балашиха).

Открыл чемпионат на площадке универсального спортивного зала ЦСКА «Игровой» начальник группы Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Илья Синицын. Главным судьей турнира стал судья международной федерации баскетбольных ассоциаций Сергей Александрович Михайлов.

Победители и призёры чемпионата Вооруженных сил Российской Федерации по баскетболу определяться в воскресенье, 19 марта, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12457481@egNews