Сборная команда Северного флота стала чемпионом ВМФ по военно-спортивному многоборью

В Калининграде завершился чемпионат Военно-морского флота России по военно-спортивному многоборью (летнее офицерское троеборье).

В командном первенстве чемпионский кубок достался сборной Северного флота, показавшей лучшие результаты, на втором месте – команда Балтийского флота. Замкнули тройку лидеров многоборцы Военно-учебного научного центра ВМФ «Военно-морская академия».

Чемпионат Военно-морского флота по военно-спортивному многоборью «летнее офицерское троеборье» проходил на базе Балтийского флота. В нём приняли участие 11 команд, представляющих флоты, высшие учебные заведения и соединения ВМФ России.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, спортсмены состязались в стрельбе из штатного или табельного оружия, в плавании вольным стилем на дистанциях 100, 200 и 300 метров, а также беге на дистанциях 1, 2 и 3 километра.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12509694@egNews