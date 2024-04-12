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Мурманская область. Арктика (16+)12.04.24 10:00

«Сборная Медицинских работников» прошла в 1/4 «Первой» телевизионной Лиги КВН

По результатам 35-го Международного фестиваля команд КВН, который проходил в январе этого года в Сочи, команда КВН «Сборная Медицинских работников», представляющая Мурманскую область, была приглашена в «Первую» телевизионную Лигу КВН, которая уже третий год с размахом проходит в Перми и считается одной из самых масштабных Лиг.

В команде играют действующие врачи и медицинские работники. Отметим, медики являются финалистами Мурманской официальной лиги КВН.

«Команда уже не первый год показывает такие стремительные результаты, это хороший показатель уровня редакторского и авторского состава, среди которых есть и лицензированный редактор. Поздравляю «Сборную Медицинских работников» с хорошим результатом», – прокомментировал начальник отдела творческих компетенций организации «Молодая Арктика» Алексей Шамов.

Система отбора в 1/4 была привычной для Первой Лиги, команды выступали друг за другом. После каждого выступления команд члены жюри поднимали таблички «за» и «против». «Сборная Медицинских работников» получила большинство голосов «за» и прошла в следующий этап.

«Только отошли от эмоций, которые долгое время не отпускали. За этот выезд наша команда получила просто колоссальный опыт, который нигде не получишь в таком объёме. От лица команды хочется сказать огромное спасибо всем болельщикам, мы знаем, что вы в нас верили, мы это чувствовали. А также благодарим правительство Мурманской области и лично губернатора Андрея Владимировича Чибиса за помощь и поддержку», – подчеркнула участница команды Антонина Сенникова.      

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, «Первая» телевизионная Лига КВН в Перми встречает команды из Мурманской области третий год. Первыми отправилась команда КВН «Заполярье», которая впоследствии попала на федеральный проект «Лига городов» на телеканале ТНТ. Вторым коллективом, покорившим пермского зрителя, стала команда КВН «Для Вас», которая вскоре получила путёвку в Высшую Лигу.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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