«Сборная Мурманска» – победитель Праздника Севера

В рамках 87-го традиционного международного Праздника Севера завершился турнир по хоккею с мячом. Из-за тёплой погоды он был организован на ледовой арене «Метеор» по правилам ринг-бенди. Игры проходили по круговой системе в течение двух дней, а две заключительные игры фактически стали матчами за 1-2-е и 3-4-е места.

За «бронзу» боролись команды «Севмаш» (г.Северодвинск) и «СШ-6 Мурман» (спортшкола № 6, г.Мурманск). В начале матча мурманчане вырвались вперед, создав запас в четыре мяча, но гости боролись до последнего. Они продолжали активно атаковать и сравняли счёт. В итоге – ничья 5:5, которая устраивала «Севмаш».

После этого на лед вышли давние принципиальные соперники - команды ХК «Сборная Мурманска» и ХК «Мончегорск». Игра выдалась богатой на атаки и забитые мячи. Несколько раз мурманская команда, основу которой составляли представители Мурманского морского торгового порта, «Электранса» и ветеранов, вырывалась вперед, но мончегорцы сравнивали счёт. Перелом в игре произошёл за десять минут до конца игры. Представители областного центра устремились на штурм ворот соперника, что позволило им победить со счётом 9:6.

«На этом турнире в сборной команде Мурманска собралось несколько поколений хоккеистов. Все были очень рады встречи, общению и победе. Это хорошее завершение сезона для мурманских портовиков и для мурманского хоккея в целом. Хочу искренне поздравить спортсменов и поблагодарить руководство АО «ММТП», всех наших партнеров за помощь и поддержку развития спорта и физической культуры», - сказал тренер команды «Сборная Мурманска», мастер спорта по хоккею с мячом, докер-механизатор комплексной бригады на погрузо-разгрузочных работах №13 грузового района № 2 АО «ММТП» Яков Красовский.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248206%2Fwall-149919532_2449