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Мурманская область. Арктика (16+)14.12.24 12:00

Сборная Мурманская области завоевала «серебро» Первенства России по хоккею с мячом

В Красноярске завершилось Первенство России по хоккею с мячом среди девушек 16-17 лет. По итогам турнира сборная Мурманской области заняла второе место, победив в четырёх из шести игр.

За звание лучшей команды боролись хоккеистки из Мурманской, Иркутской и Свердловской областей, а также Красноярского края. Турнир проходил по двухкруговой системе, где команды играли по две игры с каждым из соперников.

В состав сборной Мурманской области входят воспитанницы спортивных школ Мурманска и Мончегорска. Девушки победили в четырёх из шести игр: по два раза обыграли сборную Иркутской области (9:4, 4:3) и команду СШОР-18 из Екатеринбурга (6:2, 10:1), а также сыграли вничью (4:4) и проиграли (1:2) красноярскому «Енисею», который стал победителем.

Как отмечает региональное Министерство спорта, заполярные хоккеистки забили за все матчи 34 гола, пропустив только 16 мячей. Лучшим игроком по системе «гол+пас» стала хоккеистка из Мурманской области Юлия Шестакова, которая забила 13 голов и отдала 6 передач. Тренеры сборной Кольского Заполярья – Елена Хорошилова и Алексей Бобылев.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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