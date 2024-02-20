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Мурманская область. Арктика (16+)20.02.24 14:35

Сборная Мурманской области – победитель чемпионата и первенства СЗФО по скалолазанию

В Апатитах на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Вертикаль» завершились чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по скалолазанию «Хибинская весна».  Соревнования проходили 17 и 18 февраля в дисциплинах «трудность» и «скорость». Участниками турнира стали 178 спортсменов из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Республик Карелия и Коми.

На открытии соревнований с приветственными речами выступили министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, первый заместитель главы Администрации города Апатиты Любовь Савина, председатель Комитета по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты Елена Минченкова, председатель федерации скалолазания Мурманской области Александр Шоприн и главный судья соревнований, судья всероссийской категории по скалолазанию Георгий Богомолов. На церемонии открытия с показательным номером для участников и зрителей выступили спортсменки секции эстетической гимнастики АНО «ДРОЗД-Хибины» под руководством тренера Елены Валиевой.

Заполярные скалолазы достойно выступили на соревнованиях, завоевав 6 золотых, 4 серебряных, 6 бронзовых наград из 60 возможных. В дисциплине «на трудность», каждый в своей возрастной категории, победителями первенства стали Сергей Гаркуш и Егор Артюх. «Серебро» завоевала Алина Татарина, а Александра Рыбальченко стала бронзовым призёром. Чемпионат для Ивана Рогозина завершился победой. На втором месте Алина Татарина, на третьем месте Сергей Гаркуш.

В дисциплине «на скорость», каждый в своих возрастных группах, победителями первенства стали Сергей Гаркуш и Алина Татарина. На втором месте Александра Рыбальченко. Бронзу завоевали Ксения Довиденко, Макар Аврамов и Таисия Задорожная. Чемпионами стали Сергей Гаркуш, второе место - Алина Татарина, третье место – Александра Рыбальченко.

По результатам общекомандного зачёта первенства СЗФО победителем стала сборная Мурманской области, второе место Ленинградская область, третье Вологодская. По результатам общекомандного зачёта чемпионата СЗФО победителем стала сборная Мурманской области, второе место Вологодская область, третье – Калининградская область.

Победители и призеры турнира награждены кубками, медалями, грамотами и ценными призами.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, соревнования проводятся при финансовой поддержке правительства Мурманской области, администрации города Апатиты, горнопромышленных предприятий «ФосАгро» и АО «СЗФК», а также ряда партнеров: компаний «Вертикаль», «Xclimb».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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