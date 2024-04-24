Сборная Мурманской области – победитель первенства России по мини-хоккею с мячом среди девушек

Турнир проходил на льду арены «Литейщик» в Сухом Логе Свердловской области с 20 по 23 апреля. За медали первенства боролись семь команд.

По завершении соревнований сборная Мурманской области стала победителем первенства России по мини-хоккею с мячом среди девушек в возрасте 14-15 лет. Лучшим игроком турнира была признана Юлия Шестакова из Мончегорска.

В сборную Мурманской области вошли воспитанницы спортивной школы №6 Мурманска и спортивной школы Мончегорска. Тренируют спортсменок Елена Хорошилова и Алексей Бобылев.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в декабре 2023 года на первенстве России по хоккею с мячом в Красноярске, сборная региона в составе девушек 16–17 лет стала серебряным призёром, уступив первое место хозяйкам льда.

Фото: https://gov-murman.ru