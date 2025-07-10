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Мурманская область. Арктика (16+)10.07.25 17:30

Сборная Мурманской области достойно выступила на Спартакиаде допризывной молодёжи в Волгограде

В Волгограде завершилась Спартакиада молодёжи России допризывного возраста, приуроченная к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В масштабных соревнованиях приняли участие более 500 юношей и девушек из 43 регионов России. Мурманскую область на Спартакиаде представила команда «Вымпел», в состав которой вошли учащиеся образовательных учреждений, успешно прошедшие региональный отбор.

В программе Спартакиады – соревнования по физической и военной подготовке. Участники продемонстрировали навыки в прыжках в длину, подтягивании, метании спортивного снаряда, беге на 60 метров и 3 км, стрельбе из пневматической винтовки, плавании, в неполной разборке и сборке автомата АК-74, а также в строевой подготовке.

В соревнованиях по плаванию северяне заняли 3-е место, по сгибанию туловища из положения лёжа на спине – 6-е место, а в рамках смотра военной подготовки (строевая подготовка, разборка/сборка автомата АК-74) – 7-е место.

Состав команды «Вымпел» – Семён Александров (гимназия №1, Апатиты), Александр Данилов (школа №13, н.п. Высокий), Вячеслав Иванов (школа №13, н.п. Высокий), Ярослав Карбышев (школа №13, н.п. Высокий), Александр Кочерин (школа №4, Ковдор), Данил Лежнин (школа №4, н.п. Енский), Савелий Поляков (школа №7, Апатиты), Егор Попов (школа №4, Оленегорск), Михаил Татаринцев (школа №43, Мурманск), Макар Храповицкий (гимназия №1, Апатиты). Тренеры – Алексей и Андрей Чуфыревы (Апатиты).

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550169/#&gid=1&pid=1

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