Сборная Мурманской области одержала победу на первенстве Северо-Западного федерального округа по самбо

В Кандалакше провели первенство Северо-Западного федерального округа по самбо. Сильнейших определяли среди юношей и девушек в возрастной категории от 12 до 14 лет на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Северное сияние». Это уже четвертый старт соревнований по самбо подобного уровня в нашем регионе, первые провели в 2016 году.

Стать частью состязаний решили 260 спортсменов из Мурманской, Ленинградской, Калининградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Архангельской областей, Карелии и Коми.

Спортсмены Мурманской области показали высокий уровень подготовки и завоевали три золотых, три серебряных и 10 бронзовых медалей.

Первое место заняли Артем Замолтдинов, Инга Аникина, Арина Задумина.

Серебряными призерами стали Полина Немчинова, Полина Миронова, Карина Сергеева.

Бронзовые награды забрали Юрий Иванов, Кирилл Афонюшкин, Лилия Бреславская, Раиса Пирогова, Анна Афимьина, Алиса Романенкова, Валерия Васильева, Софья Ахметшина, Кира Белявская, Кира Поташева.

По итогу состязаний в общекомандном зачёте сборная Мурманской области одержала победу. На втором месте Вологодская область, на третьем – Калининградская область.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, мероприятие прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе «Северное сияние», который построен в 2023 году в Кандалакше по поручению Президента России Владимира Путина в рамках реализации федерального проекта «Демография». ФОК включает в себя универсальный спортивный зал для проведения тренировок и соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу. В здании также оборудован зал единоборств для проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по самбо, дзюдо, спортивной борьбе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566835/#&gid=1&pid=1