Сборная Мурманской области одержала победу на первенстве Северо-Западного федерального округа по самбо

В Кандалакше провели первенство Северо-Западного федерального округа по самбо. Сильнейших определяли среди юношей и девушек в возрастной категории от 12 до 14 лет на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Северное сияние». Это уже четвертый старт соревнований по самбо подобного уровня в нашем регионе, первые провели в 2016 году.

Стать частью состязаний решили 260 спортсменов из Мурманской, Ленинградской, Калининградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Архангельской областей, Карелии и Коми.

Спортсмены Мурманской области показали высокий уровень подготовки и завоевали три золотых, три серебряных и 10 бронзовых медалей.

Первое место заняли Артем Замолтдинов, Инга Аникина, Арина Задумина.

Серебряными призерами стали Полина Немчинова, Полина Миронова, Карина Сергеева.

Бронзовые награды забрали Юрий Иванов, Кирилл Афонюшкин, Лилия Бреславская, Раиса Пирогова, Анна Афимьина, Алиса Романенкова, Валерия Васильева, Софья Ахметшина, Кира Белявская, Кира Поташева.

По итогу состязаний в общекомандном зачёте сборная Мурманской области одержала победу. На втором месте Вологодская область, на третьем – Калининградская область.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, мероприятие прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе «Северное сияние», который построен в 2023 году в Кандалакше по поручению Президента России Владимира Путина в рамках реализации федерального проекта «Демография». ФОК включает в себя универсальный спортивный зал для проведения тренировок и соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу. В здании также оборудован зал единоборств для проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по самбо, дзюдо, спортивной борьбе.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566835/#&gid=1&pid=1

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-PRO Деньги (16+)Никогда не откликаются на вакансии с зарплатой по договоренности 42% россиян-PRO Валюту (16+)Курс доллара США незначительно растёт к евро и иене-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 апреля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о новом порядке аренды государственных причалов в морских портах
