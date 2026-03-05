Сборная Мурманской области одержала победу на первенстве Северо-Западного федерального округа по всестилевому каратэ

В Легкоатлетическом манеже Мурманска впервые провели чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по всестилевому каратэ. На торжественной церемонии открытия участников приветствовали министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, директор центра спортивной подготовки региона Александр Зубко, председатель регионального отделения Федерации всестилевого каратэ России Олег Лузай.

«Уверена, что турнир запомнится всем надолго и ребятам захочется вернуться в наш гостеприимный край. Боевые искусства – это всегда уважение к сопернику. Выходя на татами, помните об этом и с гордостью представляйте свой регион, свою школу и своих тренеров», – сказала Светлана Наумова.

Александр Зубко отметил, что для центра спортивной подготовки всегда большая ответственность и гордость проводить всероссийские и межрегиональные соревнования.

За победу боролись более 200 каратистов из Вологодской, Калининградской, Новгородской, Ленинградской и Мурманской областей, Санкт-Петербурга и Республики Карелия. Участники выступили в нескольких возрастных категориях – от 12 до 20 лет и старше – в различных дисциплинах всестилевого каратэ.

В общекомандном зачёте первенства СЗФО победу одержала сборная Мурманской области, а в чемпионате округа стала серебряным призёром.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563328/#&gid=1&pid=5