Сборная Мурманской области по авиамодельному спорту показала высокие результаты во всероссийских соревнованиях «Кубок космодрома Байконур»
Сборная Мурманской области по авиамодельному спорту приняла участие во всероссийских соревнованиях «Кубок космодрома Байконур».
Соревнования проходили с 15 по 25 сентября в Байконуре, где произошло множество легендарных событий и открытий. Участие приняли более 90 юниоров и взрослых из 5 стран: России, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Республики Беларусь.
Заполярные спортсмены показали высокие результаты в командном зачете и личном первенстве. Среди юниоров Александр Волков стал чемпионом в классе моделей S9A. Капитан команды и кандидат в мастера спорта Роман Калинин взял «серебро» в классе моделей S6A и «бронзу» в классе моделей S9A. В командном зачёте наши спортсмены во всех классах вошли в тройку призёров.
Среди взрослых Дмитрий Зубов стал обладателем серебряной медали в классе моделей ракет на продолжительность полета с лентой.
Как сообщает региональное Министерство спорта, в рамках соревнований была организована большая экскурсионная программа. Участники побывали в музеях космодрома, на вывозе стартового комплекса ракеты-носителя «Союз-2» и стали свидетелями запуска пилотируемого корабля «Союз МС-22».
Фото: https://gov-murman.ru