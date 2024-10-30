Сборная Мурманской области по плаванию одержала победу в чемпионате СЗФО

В Кингисеппе Ленинградской области завершился чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по плаванию. В соревнованиях приняли участие более 360 сильнейших спортсменов из 9 регионов северо-запада – Архангельской, Вологодской, Новгородской, Мурманской, Псковской, Калининградской, Ленинградской областей, а также Коми и Карелии.

Сборная команда Мурманской области показала на соревнованиях высокий уровень подготовки, добавив в копилку региона множество медалей.

Павел Самусенко стал первым на дистанции 100 м баттерфляй, на дистанциях 50 м, 100 м и 200 м на спине, на дистанциях 50 м и 100 м вольный стиль, на дистанциях 100 м и 200 м комплексное плавание.

Елизавета Прохорова завоевала «золото» на дистанциях 100 м вольный стиль и 100 м комплексное плавание; серебряные медали на дистанциях 50 м брасс и 50 м на спине; стала третьей на дистанции 100 м брасс.

Есения Константинова одержала победу на дистанциях 50 м, 100 м и 200 м брасс.

Тимофей Кобелев победил на дистанции 200 м комплексное плавание и выполнил норматив «Мастер спорта России».

Никита Нечаев стал бронзовым призёром на дистанциях 800 м и 1500 м вольным стилем.

Матвей Вешняков завоевал «серебро» на дистанции 50 м на спине и «бронзу» на дистанции 100 м на спине.

Кирилл Колпаков одержал победу на дистанции 100 м брасс, стал серебряным призёром на дистанции 200 м брасс и завоевал бронзовые медали на дистанциях 50 м и 100 м брасс.

Валентин Симонов занял третье место на дистанции 800 м вольным стилем.

Никита Богданов забрал «серебро» на дистанции 50 м баттерфляй.

У Анастасии Евдокимовой «бронза» на дистанции 100 м баттерфляй.

Бронза у Марьяны Липиной на дистанции 200 м брасс.

Бронза у Ростислава Борейко на дистанции 50 м на спине.

Елизавета Прибыткова завоевала «бронзу» на дистанции 50 м на спине.

Сборная команда региона одержала победу в смешанной эстафете 4*50 м вольным стилем. /

В женской эстафете 4*50 м вольным стилем сборная команда Мурманской области завоевала «серебро», в мужской эстафете у сборной региона «бронза».

В женской эстафете 4*50 м комбинированная сборная команда Мурманской области заняла третье место, мужская эстафета также принесла бронзовые медали.

По результатам чемпионата команда Мурманской области заняла первое место в общекомандном зачёте, отмечает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/