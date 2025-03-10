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Мурманская область. Арктика (16+)10.03.25 14:30

Сборная Мурманской области по зимнему плаванию – серебряный призёр 4-го этапа Кубка России

В Санкт-Петербурге завершился 4-й этап Кубка России по зимнему плаванию. В городе на Неве собрались порядка 400 спортсменов из разных уголков нашей страны. Сборная команда Мурманской области показала впечатляющие результаты, завоевав второе место в общекомандном зачёте. Спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе, пополнив копилку 14 медалями разного достоинства.

Первый день соревнований ознаменовался настоящим триумфом: Макар Марченко блестяще выступил на дистанции 25 метров баттерфляй, завоевав золотую медаль Кубка России и повторив рекорд мира, Европы и России – 11.99. Евдокия Бровкова продемонстрировала характер и мастерство на дистанции 200 метров брасс среди женщин. Несмотря на штрафные секунды, она вырвала победу и завоевала золотую медаль с результатом 2.59.06. Владислав Сапожников поддержал победный настрой, выиграв дистанцию 200 метров брасс среди мужчин с результатом 2.27.28. Екатерина Крутова завоевала бронзовую награду на дистанции 50 метров вольный стиль среди женщин, показав результат 29.72. Завершился день бронзовой медалью в эстафете 4х25 метров комбинированная смешанная, где в составе команды Мурманской области выступали Егор Кривенков, Глеб Чумариков, Екатерина Крутова и Владислав Сапожников.

Второй соревновательный день продолжил серию успешных выступлений: Евдокия Бровкова стала лучшей на дистанции 100 м брасс среди женщин (1.15.75) и завоевала «бронзу» на дистанции 25 метров брасс (17.50). Екатерина Крутова была близка к «золоту» на дистанции 200 метров вольный стиль среди женщин, но в итоге завоевала серебряную медаль, уступив лишь сотые доли секунды (2.19.63). Владислав Сапожников пополнил свой медальный зачёт бронзовой медалью на дистанции 200 метров вольный стиль среди мужчин, показав лучший результат в сезоне (2.06.11) и «бронзой» на дистанции 100 метров брасс среди мужчин (1.08.51). День завершился серебряной медалью и рекордом Мурманской области в эстафете 4х25 метров вольный стиль смешанная. Команда в составе Егора Кривенкова, Александра Глазунова, Евдокии Бровковой и Владислава Сапожникова показала результат 49.62.

В заключительный, соревновательный день, спортсмены продолжали бороться за медали: Евдокия Бровкова вновь отличилась, завоевав 2 бронзовые награды на дистанциях 25 метров вольный стиль (13.40) и 100 метров вольный стиль (1.03.55). В смешанной эстафете 4х25 метров брасс команда Мурманской области уступила лишь финишное касание команде Приморского края-2 и завоевала бронзовые медали. В составе команды выступали: Роман Бровко, Егор Кривенков, Евдокия Бровкова, Глеб Чумариков.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области,  развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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