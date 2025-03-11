Сборная Мурманской области стала бронзовым призёром чемпионата России по лыжным гонкам

На чемпионате России по лыжному спорту, который прошёл в Казани, мужская сборная Мурманской области стала бронзовым призёром эстафеты 4х7,5 км.

В борьбу за медали вступили 13 команд из 10 регионов России. Лыжники из Кольского Заполярья продемонстрировали выдержку и мастерство, которые позволили на финальном этапе опередить ближайших конкурентов из Республики Коми и занять третье место. Итоговое время – 1:13:31,9. Победителями эстафеты стали спортсмены из Татарстана, «серебро» – у сборной Тюменской области.

Мурманская область была представлена в составе сильнейших лыжников региона – Александра Гребенько, Никиты Родионова, Максима Зубцова и Павла Соловьева. Помимо бронзовых наград в эстафете, заполярный спортсмен Павел Соловьёв ранее на чемпионате России занял третье место в скиатлоне на дистанции 20 км.

Как отмечает региональное Министерство спорта, поддержка лыжного спорта в Мурманской области активно осуществляется в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». Согласно обновлённой стратегии до 2030 года, в Апатитско-Кировской агломерации планируют создать центр спортивной подготовки по зимним видам спорта. Большая работа проделана по обновлению инфраструктуры спортивных объектов в муниципалитетах Кольского Заполярья: проведена модернизация в спортшколах Мончегорска, Оленегорска и Ревды, а также в универсальном спортзале в Снежногорске. Кроме того, выполнены работы на лыжной трассе в Заполярном и лыжной базе в Полярных Зорях.

Фото (Федерация лыжных гонок России): https://gov-murman.ru/info/news/