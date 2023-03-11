Сборная Мурманской области стала призёром 10 всероссийского экологического слёта юных полярников

Сборная команда Мурманской области стала призёром Всероссийского экологического слёта юных полярников «Наша планета». Северяне завоевали третье место в командном зачёте и получили множество наград в индивидуальных состязаниях.

Юбилейный слёт юных полярников «Наша планета» был посвящён 245-летию со дня рождения русского мореплавателя, адмирала, первооткрывателя Антарктиды Фаддея Беллинсгаузена. В рамках слёта состоялись конкурсные испытания: олимпиада по общеобразовательным предметам, командные соревнования по скоростной сборке спилс-карты России, защита исследовательских проектов, посвящённых экологии, изучению природы, животных, водных ресурсов Севера; полярным экспедициям, знаменитым русским путешественникам, исследованиям и открытиям в Арктике и Антарктиде, экономическим и национальным интересам России в Арктической зоне, культуре народов Севера и вопросам экологии своего родного края, творческий конкурс стихов и песен народов России «Моя страна», спортивные соревнования ВФСК «Готов к труду и обороне», «Визитная карточка школы», посвящённая Году педагога и наставника.

Кроме конкурсных испытаний для участников была организована насыщенная программа, включающая профориентационные мероприятия на базе ведущих вузов Санкт-Петербурга, встречи с известными путешественниками, режиссерами, а также кинопоказы и образовательные экскурсии. Сборную Мурманской области представили победители и призёры регионального слёта юных полярников из Центра образования «Лапландия» в Мурманске, Детско-юношеского центра «Ровесник» из Кандалакши и основной общеобразовательной школы села Варзуги.

Как сообщает региональное Министерство образования, мероприятие, состоявшееся в Санкт-Петербурге, организовали Межрегиональный многопрофильный центр «Петербургское образование», Межрегиональная общественная организация «Ассоциация полярников», Русское географическое общество и Межведомственный Морской федеральный ресурсный центр дополнительного образования детей.

Фото Центра образования «Лапландия»: https://gov-murman.ru