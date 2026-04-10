Сборная Мурманской области стала серебряным призёром чемпионата России по хоккею с мячом

В Иркутске завершился чемпионат России по хоккею с мячом. В турнире приняли участие женские команды из Красноярского края, Кировской, Иркутской, Мурманской, Свердловской и Московской областей. Сборную Мурманской области представляли воспитанницы спортивных школ Мурманска и Мончегорска. По итогам соревнований заполярные хоккеистки завоевали серебряные медали.

В заключительном матче северянки обыграли сборную Московской области со счётом 4:2. А после финальных матчей других команд заняли второе место в турнирной таблице.

Спортсменка из Мончегорска Юлия Шестакова признана лучшим нападающим турнира. Тренируют талантливых хоккеисток Елена Хорошилова, Алексей Бобылев и Виктор Каменев.

Как отмечает региональное Министерство спорта, в декабре 2025 года северянки привезли домой серебряные награды с первенства России. Поддержка спорта в Мурманской области активно осуществляется в рамках народной программы «На Севере – жить!».

Фото (Федерация хоккея с мячом России, фотограф Татьяна ГЛЮК)