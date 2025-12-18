Сборная Мурманской области стала серебряным призёром первенства России по хоккею с мячом

В Красноярске на стадионе «Енисей» провели первенство России по хоккею с мячом среди девушек 16–17 лет. В турнире приняли участие команды из пяти регионов – Красноярского края, Иркутской, Мурманской, Свердловской и Московской областей.

Сборную Мурманской области представляли воспитанницы спортивных школ Мурманска и Мончегорска. По итогам соревнований заполярные хоккеистки завоевали серебряные медали. Весь турнир девушки прошли без поражений, сыграв в ничью с Красноярском. Набрав одинаковое количество очков, победитель определялся по разнице забитых и пропущенных мячей.

Северянки также удостоились дополнительных номинаций. Лучшим вратарем турнира признана Елизавета Гребелкина, а лучшим бомбардиром и игроком – Юлия Шестакова.

В прошлом году сборная региона также привезла с первенства России серебряные медали, отмечает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558936/#&gid=1&pid=2