Сборная Мурманской области заняла 3-е место в общекомандном зачете на чемпионате СЗФО по спортивному туризму

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат Северо-Западного федерального округа по спортивному туризму. В нём приняли участие 53 спортсмена из Мурманской, Архангельской, Ленинградской и Вологодской и областей, а также Санкт-Петербурга. Участники соревновались в дисциплине «северная ходьба».

Сборная Мурманской области достойно выступила на соревнованиях, заняв третье место в общекомандном зачёте. В личном первенстве мурманчанин Иван Селиванов поднялся на высшую ступень пьедестала, завоевав «золото», а ковдорчанка Оксана Чарупа пополнила копилку региона серебряной наградой.

Неплохие результаты показали и другие представители Заполярья: Артём Ремезов из Кандалакши замкнул пятерку сильнейших, а Екатерина Белоусова финишировала на 14-й позиции. По итогам состязаний победителям и призерам вручили медали, кубки и дипломы федерации спортивного туризма России.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571595/#&gid=1&pid=3