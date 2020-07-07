Сборная Мурманской области заняла второе место в зимней Спартакиаде учащихся России 2020

В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года №1722-р «О проведении Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по летним и зимним видам спорта среди различных групп и категорий населения», в 2020 году проведена X зимняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2020 года.

Данное спортивное мероприятие является первым в новом четырехлетнем цикле Всероссийской (единой) Спартакиады. В её рамках были проведены соревнования по 18 видам спорта. По итогам соревнований Спартакиады сборная команда Мурманской области заняла второе место III группы - численностью населения до 1 миллионов человек, сообщает Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области.