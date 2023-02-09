Сборная Мурманской области завоевала 19 медалей на Единых Играх Специальной Олимпиады

В Казани прошли Единые игры — самые масштабные и разносторонние соревнования по программе Специальной олимпиады в России. Участниками события стали более 2 тысяч спортсменов из 59 регионов страны и Республики Беларусь. Они боролись за золото в состязаниях по 18 видам спорта.

Российских и белорусских атлетов приветствовали министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, олимпийские чемпионы Светлана Ромашина (синхронное плавание), Александр Легков (лыжные гонки), а также президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Мурманскую область представляла сборная команда Специальной олимпиады, в состав которой вошли 16 спортсменов из Мурманска, Оленегорска, Кандалакши и Североморска. Северяне отстаивали честь региона в плавании, лыжных гонках, легкой атлетике и беге на снегоступах. Всего в ходе Единых Игр заполярные атлеты завоевали 19 медалей разного достоинства.

В плавании в своих дивизионах Яна Кулевцова, Анна Скребнева дважды занимали третье место. На втором месте — Адриан Алексеев и Денис Попов. По результатам заплывов в эстафете 4х25 метров заполярная команда взяла «серебро» в 5 дивизионе.

Не менее успешно выступили лыжники Мурманской области: Александра Базаева стала победителем, Егор Рексть стал бронзовым призёром, Светлана Давыдова взяла «золото» и «серебро», Егор Михайлов привёз золотую и бронзовую медали.

В соревнованиях по лёгкой атлетике в 4 дивизионе Максим Васин завоевал первое место, а Диана Сосова стала бронзовым призёром. Сборная команда в эстафете стала лучшей в 4 дивизионе.

Соревнования по бегу на снегоступах принесли серебряную медаль в 6 дивизионе Константину Козлову, а Даниилу Маничеву в 3 дивизионе. Анастасия Лапина и Анастасия Вагина не стали призерами, но они достойно боролись на дорожках снежного стадиона.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, проигравших на соревнованиях Специальной олимпиады нет. Девиз этого движения: «Позвольте мне победить, и если я не смогу, пусть я буду смелым в этой попытке!».



Фото: https://gov-murman.ru