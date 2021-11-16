Сборная офицеров Северного флота отправилась в Москву на «Командирские старты»

Команда офицеров Северного флота отправилась в Москву для участия во всеармейском этапе военно-спортивных соревнований «Командирские старты». Возглавил сборную заместитель командующего Северным флотом по вооружению контр-адмирал Юрий Трипольский, который является неоднократным призёром и чемпионом различных состязаний по зимнему плаванию.

От командующих объединениями Северный флот представляет командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Олег Зверев. Также в команду вошли ещё десять офицеров в воинских званиях от лейтенанта до капитана 1 ранга.

Флотский отборочный этап соревнований проходил в октябре. В течение трех дней 75 военнослужащих командного состава от командиров взводов до командиров соединений сдавали нормативы на силу, быстроту, выносливость и точность.

Всеармейские соревнования состоятся в Москве на этой неделе. В них примут участие офицеры всех военных округов и Северного флота, видов ВС РФ и родов войск.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, Всеармейские соревнования на Кубок Министерства обороны Российской Федерации «Командирские старты» – лично-командные состязания по военно-прикладными видам спорта среди командиров различных категорий военнослужащих, военных округов, родов и видов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Инициатором проведения «Командирских стартов» выступил лично Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, поставивший задачу возобновить проведения Всеармейских соревнований, распространенных в Советской Армии.

Основными целями «Командирских стартов» являются повышение уровня физической и профессиональной подготовки военнослужащих Российской Армии, их морально-психологической устойчивости, а также популяризация военно-прикладных видов спорта.

В соревнованиях принимают участие командиры взводов, рот, батальонов, полков, авиационных групп, баз, соединений и объединений, главнокомандующие видами и родами войск Вооруженных Сил России, а также военными округами. Офицеры соревнуются в стрельбе из штатного или табельного оружия, плавании, беге и подтягивании.

Впервые соревнования прошли в 2013 году. В них приняли участие восемь команд. Победителями стали представители Военно-воздушных сил.