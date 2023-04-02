Мурманская область. Арктика (16+)02.04.23 21:30
Сборная по хоккею с шайбой Северного флота занимает лидирующую позицию в Чемпионате Мурманской области
Сегодня в рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сборная Северного флота одержала победу над хоккейной командой «КолАтом» из города Полярные Зори.
Матч состоялся на хоккейной площадке Ледовая арена Северного флота в городе Североморске.
В захватывающей борьбе победу одержала сборная Северного флота со счётом 12:2. Игроки обеих команд показали интересную и слаженную игру.
Как сообщает пресс-служба СФ, на сегодняшний день сборная по хоккею с шайбой Северного флота занимает лидирующую позицию в Чемпионате Мурманской области.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12462718@egNews
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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