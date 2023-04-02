Сегодня в рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сборная Северного флота одержала победу над хоккейной командой «КолАтом» из города Полярные Зори.

Матч состоялся на хоккейной площадке Ледовая арена Северного флота в городе Североморске.

В захватывающей борьбе победу одержала сборная Северного флота со счётом 12:2. Игроки обеих команд показали интересную и слаженную игру.

Как сообщает пресс-служба СФ, на сегодняшний день сборная по хоккею с шайбой Северного флота занимает лидирующую позицию в Чемпионате Мурманской области.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12462718@egNews