«Сборная посёлка Африканда» вошла в топ лучших команд страны по итогам фестиваля «КиВиН». Они представят Кольское Заполярье в Высшей лиге Клуба весёлых и находчивых. Ещё одна команда «Имени Янковского» (Мурманск и Ростов-на-Дону) получила право выступать в Премьер-лиге.

«Очень рад и горд, что после двухлетнего перерыва, команда от Мурманской области смогла вернуться в Высшую лигу и будет выступать с телевизионных экранов на одной сцене с мэтрами Клуба весёлых и находчивых. Особенно приятно, что среди лучших оказалась молодая команда, это значит, что регион может не только поддерживать движение КВН, но и способен воспитывать новых юмористов», – отметил председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Егор Хаценко.

Фото: https://gov-murman.ru