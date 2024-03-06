Сборная региона по конькобежному спорту вышла в финал всероссийских соревнований «Серебряные коньки»

Отборочный этап всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Серебряные коньки» среди школьников Северо-Западного федерального округа состоялся в Коломне. За звание победителей боролись 14 команд из Владимирской, Вологодской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Мурманской, Тамбовской, Тверской и Тульской областей, а также представители Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Карелия и Республики Коми.

Сборная нашего региона заняла призовое третье место в командном зачёте и теперь представит Мурманскую область на финале соревнований в Москве 13-15 марта.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, мурманчанка Александра Чистякова, участница областной сборной, успешно выступила в личном первенстве и по сумме многоборья заняла второе место среди 122 спортсменок. Этот результат даёт ей право на получение звания кандидата в мастера спорта.

Ещё один спортсмен, мурманчанин Владимир Сирант, также показал отличный результат по сумме многоборья и занял третье призовое место, выполнив нормы I юношеского разряда.

Фото: https://gov-murman.ru