Сборная Северного флота лидирует в чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой

22 января на Ледовой арене города Мурманска прошёл матч регулярного чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой, в котором встретились сборная Северного флота и «КСШОР-Арктика».

С первых же минут инициативу полностью захватили хоккеисты Северного флота, что и отразилось на итоговом результате: 11:5.

В ходе матча особенно отличились хоккеисты Ярослав Уфимцев, Сергей Петров, а также Ян Рабинович, который открыл счёт.

В целом, на льду царила дружеская атмосфера без обилия силовых приемов и удалений.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в чемпионате также принимают участие ещё четыре областные команды: «Колатом» (Полярные Зори), «Сборная Мурманска – КСШОР», «Апатиты» (Апатиты), «Горняк» (Оленегорск). На данный момент первую строчку уверенно занимает чемпион прошлого сезона - сборная Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12452289@egNews