Сборная Северного флота начала чемпионат Мурманской области по хоккею с шайбой уверенной победой

Сборная Северного флота вчера провела первый матч чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2021-2022 года, в котором одержала уверенную победу над мурманской командой «Мурман-КСШОР».

Матч состоялся в Ледовом дворце города-героя Мурманска. Североморцы открыли счёт на 6 минуте, отправив первую шайбу в ворота соперников. До конца игры они уверенно держали лидерство. В конце встречи табло показывало 12:4 в пользу «Северного флота».

Обе команды показали интересную игру. Выходившие на лёд пятёрки играли слаженно и боролись за каждую шайбу. Быстрые контратаки и мощные броски в створ ворот можно было наблюдать на протяжении всего хоккейного матча.

Как сообщает пресс-служба СФ, сборная Северного флота является действующим чемпионом Мурманской области по хоккею с шайбой. В прошлом сезоне североморцы выиграли все 10 матчей. Они уже трижды становились победителями регионального первенства.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12397601@egNews