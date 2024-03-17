Сборная Северного флота начала своё участие в чемпионате Военно-морского флота России по хоккею с победы в первом матче

Хоккеисты Северного флота встретились на льду с командой ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия Имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова». Первую шайбу на турнире забросил североморец матрос Илья Елисеев, на перерыв команды ушли со счётом 2:0. Во второй двадцатиминутке североморцам удалось отправить ещё две шайбы в ворота соперников, пропустив в свои ворота одну шайбу.

В заключительном периоде сборная Северного флота реализовала четыре шайбы. Хоккеисты обеих команд показали интересную и динамичную игру.

Матч завершился со счётом 8:1 в пользу Северного флота.

Сегодня североморцы проведут вторую игру, она состоится с хоккеистами Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова.

Трансляция хоккейных матчей чемпионата организована в одной из социальных сетей в группе Северной военной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12504991@egNews