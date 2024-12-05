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Мурманская область. Арктика (16+)05.12.24 19:30

Сборная Северного флота начала участие в чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой и одержала первую победу

Хоккеисты сборной Северного флота и клуба «КСШОР-Арктика» из Мурманска открыли чемпионат Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2024-2025 годов. Первая встреча состоялась накануне вечером в Ледовом дворце города Мурманска и завершилась убедительной победой североморцев со счётом 10:4.

На 1-й минуте счёт матча открыл Александр Величинский – Северный флот. В первом периоде североморцы забросили ещё две безответных шайбы.

Первый ответный гол мурманчанам удалось забить только на первой минуте второго периода. Его реализовал Артём Стуров. Но далее североморцы вновь перехватили инициативу – во втором периоде они забили 5 шайб, а мурманчане только 2.

В завершающем периоде обе команды успешно реализовали по два голевых момента.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, в этом сезоне команды регионального чемпионата разделены на два дивизиона. В дивизионе «Север» будут играть хоккейные команды «Северный флот» город Североморск, и ещё две команды из Мурманска – «КСШОР – Арктика» и «КСШОР – Мурманск». В дивизион «Юг» вошли команды «Колатом» из города Полярные Зори, «Горняк» из Оленегорска и «Апатиты» из города Апатиты.

На первом этапе (регулярном) внутри дивизиона команды играют по четыре круга и по две игры с командами другого дивизиона. На втором этапе (плей-офф) победители дивизионов выйдут в полуфинал.

В это же время на Ледовой арене Северного флота и открытых кортах в военных гарнизонах будут проходить игры Северной военной хоккейной лиги (СВХЛ) за Кубок командующего Северным флотом.

 

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12540650@egNews

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