Сборная Северного флота начала участие в чемпионате ВМФ по хоккею с победы в первом матче

Сборная Северного флота начала свое участие в чемпионате Военно-морского флота (ВМФ) по хоккею, посвящённому Дню морской пехоты, с победы в первом матче.

Хоккеисты Северного флота встретились на льду с командой Тихоокеанского флота. Первую шайбу на турнире забросил североморец матрос Сергей Петров, на перерыв команды ушли со счетом 2:1. Во второй двадцатиминутке североморцам удалось отправить две шайбы в ворота соперников. В заключительном периоде команды реализовали по одной шайбе. Хоккеисты Северного и Тихоокеанского флотов показали интересную и динамичную игру. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу Северного флота.

Сегодня североморцы проведут вторую игру, она состоится с хоккеистами Балтийского флота.

Чемпионат ВМФ по хоккею, посвящённый Дню морской пехоты, проходит в Санкт-Петербурге. Спортивный турнир, приуроченный к профессиональному празднику морских пехотинцев, проводится впервые. В чемпионате принимают участие четыре команды: Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов.

Инициатором проведения турнира стал главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Турнир завершится 17 ноября, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12485874@egNews