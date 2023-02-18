Сборная Северного флота одержала очередную победу в чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой

В рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сборная Северного флота на ледовой арене «Северный флот» Североморска одержала победу над хоккейной командой «Мурман-КСШОР» из Мурманска.

Победу одержали североморцы со счётом 16:2. Неполнота состава команды «Мурман-КСШОР» - 9 человек с вратарём - не позволила гостям играть на равных с хозяевами. После первого периода счёт был 5:1, после второго уже - 12:2. А итог матча 16:2.

Как сообщает пресс-служба СФ, в текущем сезоне чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой североморцы провели восемь игр и не потерпели ни одного поражения, забив в ворота соперников более 105 шайб. Чемпион прошлого сезона хоккейная команда Северного флота показывает достойный хоккей и находится на первой строчке турнирной таблицы.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12455080@egNews