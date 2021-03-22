Сборная Северного флота одержала очередную победу в рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой

В рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сборная Северного флота одержала победу над хоккеистами команды «Горняк» из Оленегорска. Игра состоялась в ледовом дворце Оленегорска. Хоккейный матч собрал большое количество болельщиков, которые горячо поддерживали свои команды. Более тысячи зрителей смотрели матч онлайн, его трансляция была организована в одной из групп в соцсетях.

Первыми счёт в матче открыли оленегорцы. Команды яростно штурмовали ворота соперников. На первый перерыв хоккеисты ушли со счётом 2:2.

Пять безответных шайб забили североморцы во втором периоде. В заключительном периоде команда «Горняк» единожды взяла ворота соперников и пропустила в свои ворота семь шайб.

Матч завершился со счётом 14:3 в пользу североморцев.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, 20 марта в рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сборная Северного флота одержала уверенную победу со счётом 14:6 над хоккеистами команды «Апатиты» из одноименного города Мурманской области.