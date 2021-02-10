Сборная Северного флота одержала очередную уверенную победу в региональном первенстве по хоккею

В рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2020–2021 года сборная Северного флота одержала очередную уверенную победу. В этот раз — над хоккеистами из города Мурманска — командой «Мурман-КСШОР».

Игра прошла в мурманском ледовом дворце спорта. Моряки первыми открыли счёт в матче. После двух пропущенных игрокам команды «Мурман-КСШОР» удалось отправить в ворота североморцев одну шайбу. Первый период завершился со счетом 4:1 в пользу сборной Северного флота.

Во второй двадцатиминутке североморцы провели три результативные атаки на ворота соперников. Последний период повторил ситуацию первого: четыре шайбы оказались в воротах команды «Мурман-КСШОР», а военные моряки пропустили одну. Встреча завершилась со счётом 11:2.

Дублями отличились игроки сборной Северного флота Александр Величинский, Владислав Бабарико и Илья Бурматов.