Сборная Северного флота одержала очередные убедительные победы в региональном первенстве по хоккею

В рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2023–2024 годов сборная Северного флота одержала очередную уверенную победу. В этот раз — над хоккеистами из города Мурманска — командой «Мурман-КСШОР».

Североморцы выиграли мурманчан со счетом 13:0. Игра прошла в мурманском Ледовом дворце спорта.

Накануне сборная Северного флота одержала победу над хоккеистами команды «Апатиты» из одноименного города Мурманской области со счётом 11:0.

Как сообщает пресс-служба СФ, сборная Северного флота занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2023–2024 годов.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12489761@egNews