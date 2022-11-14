Сборная Северного флота одержала уверенную победу в первом матче чемпионата Мурманской области по хоккею сезона 2022-2023

Сборная Северного флота завершила свою первую игру в рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2022-2023 г.г. победой над командой «КолАтом».

Хоккейный матч прошёл на Ледовой арене Кольской атомной электростанции в городе Полярные зори Мурманской области.

Североморцы первые открыли счёт в матче и уверенно штурмовали ворота соперников на протяжении всех трёх периодов. Всего сборная Северного флота забила 12 шайб в ворота соперника, атомщики ответили двумя забитыми шайбами.

Игроки обеих команд показали динамичную и интересную игру.

Как сообщает пресс-служба СФ, военнослужащие Северного флота оказали горячую поддержку команды на трибунах Ледовой арены.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12445179@egNews