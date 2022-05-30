Сборная Северного флота по хоккею начала подготовку к чемпионату ВС РФ в Санкт-Петербурге

Сборная команда Северного флота по хоккею приступила к этапу непосредственной подготовки к Чемпионату Вооружённых сил России по хоккею с шайбой на льду, который пройдёт накануне Дня России в Санкт-Петербурге.

Тренировки хоккеистов проходят на Ледовой арене Северного флота, на базе спортзала и бассейна ФАУ ЦСКА, а также в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» в городе Североморске. Руководит подготовкой хоккеистов главный тренер команды старший лейтенант Константин Ганин.

В Санкт-Петербург для участия в Чемпионате североморцы отправятся 5 июня. Помимо сборной Северного флота в соревнованиях примут участие ещё шесть команд, представляющих Главное командование ВМФ, Воздушно-десантные войска, Западный, Восточный и Центральный военные округи, а также Михайловскую военную артиллерийскую академию.

Как сообщает пресс-служба СФ, хоккейная команда Северного флота традиционно является одним из фаворитов соревнований и имеет хорошие шансы на победу в чемпионате.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12423515@egNews