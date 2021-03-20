Сборная Северного флота по хоккею одержала уверенную победу над командой «Апатиты»

В рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сборная Северного флота одержала уверенную победу над хоккеистами команды «Апатиты» из одноименного города Мурманской области.

Игра состоялась в апатитском ледовом дворце «Юность». Обе команды показали интересную, динамичную и захватывающую игру. Болельщики на трибунах активно их поддерживали.

Уже на 21 секунде матча моряки открыли счёт. Однако апатитчане не собирались уступать и отправили в ворота североморцев две шайбы подряд. Затем флотская команда снова взяла инициативу в свои руки и настойчиво добивалась успеха. На перерыв команды ушли со счётом 5:3 в пользу хоккеистов Северного флота.

Во втором периоде в воротах команды «Апатиты» побывало четыре шайбы, а североморцы огорчились только один раз.

В последней двадцатиминутке игроки сборной Северного флота увеличили разрыв в счете: забили пять, а пропустили только два гола.

Как сообщает пресс-служба СФ, матч завершился со счётом 14:6 в пользу североморцев.