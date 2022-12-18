Сборная Северного флота по хоккею одержала уверенную победу над командой «Апатиты»

В рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сборная Северного флота одержала уверенную победу над хоккеистами команды «Апатиты» из одноименного города Мурманской области.

Игра состоялась в апатитском ледовом дворце «Юность».

Уже на третьей минуте матча моряки открыли счет. На первый перерыв команды ушли со счётом 3:0. в пользу хоккеистов Северного флота.

Во втором периоде апатитчане забили три шайбы, а североморцы ответили двумя.

В последней двадцатиминутке игроки сборной Северного флота увеличили разрыв в счёте забив семь шайб и не пропустив ни одной. Матч завершился со счётом 12:3 в пользу североморцев.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, обе команды показали интересную, динамичную и захватывающую игру. Болельщики на трибунах активно их поддерживали.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12448900@egNews