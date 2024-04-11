Сборная Северного флота по хоккею одержала уверенную победу над командой «Апатиты»

В рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сборная Северного флота одержала уверенную победу над хоккеистами команды «Апатиты» из одноименного города Мурманской области.

Игра состоялась в апатитском ледовом дворце «Юность». Обе команды показали интересную, динамичную и захватывающую игру. Болельщики на трибунах активно их поддерживали.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, четыре пропущенных шайбы оказались в воротах апатитчан в конце первого периода, североморцы не пропустили ни одну. Во второй двадцатиминутке сборная Северного флота отправила в ворота команды «Апатиты» пять шайб, апатитчане не смогли пройти оборону североморцев. В заключительном периоде моряки увеличили отрыв в счёте, забив 4 шайбы.

Матч завершился со счётом 13:0 в пользу североморцев.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12508531@egNews