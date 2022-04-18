Сборная Северного флота по хоккею подтвердила титул чемпиона Мурманской области в завершившемся сезоне

Сборная Северного флота со счётом 10:2 разгромила команду «КолАтом» из города Полярные Зори и очередной раз стала чемпионом Мурманской области по хоккею с шайбой на льду. Финальная игра прошла 17 апреля в Ледовом дворце города-героя Мурманска. Североморцы получили заслуженные «золотые» медали и чемпионский кубок. Третье место заняла мурманская команда КСШОР.

Флотские хоккеисты занимают лидирующую позицию с момента начала своего участия в региональном чемпионате с 2017 года.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, звание чемпионов военные моряки удерживают на протяжении трёх лет подряд. В течение этого периода они не проиграли ни одного матча в противостоянии с хоккейными командами городов Мурманской области.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12417896@egNews