Сборная Северного флота по хоккею примет участие в чемпионате Военно-морского флота Российской Федерации

Сборная Северного флота отправилась в город Санкт-Петербург, где примет участие в чемпионате Военно-морского флота Российской Федерации по хоккею с шайбой.

В состав сборной вошли лучшие игроки команд «Гроза» смешанного авиационного корпуса, «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил, «К-21» штаба и управления Северного флота, «Тайфун» подводных сил и «Торос» центра материально-технического обеспечения. Главный тренер сборной - старший лейтенант Константин Ганин.

Как сообщает пресс-служба СФ, хоккеисты Северного флота неоднократно занимали призовые места на первенствах Вооружённых Сил Российской Федерации и Военно-морского флота. Флотская команда является действующим чемпионом Мурманской области.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12504548@egNews