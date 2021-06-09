Сборная Северного флота по хоккею примет участие в открытом Всероссийском финале Офицерской хоккейной лиги

Сборная Северного флота по хоккею с шайбой примет участие в открытом Всероссийском финале Офицерской хоккейной лиги.

В состав сборной вошли офицеры Северной военной хоккейной лиги из состава команд «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил, «Гроза» армии ВВС и ПВО, «К-21» штаба и управления Северного флота, «Тайфун» подводных сил, «Арктика» отдельной арктической мотострелковой бригады, «Спутник» отдельной бригады морской пехоты и «Авианосец» тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Североморцы примут участие в данном турнире впервые и будут играть в дивизионе «Любитель».

Турнир пройдёт с 10 по 15 июня в Москве и Московской области, в нем примут участие 24 команды из 12 регионов Российской Федерации, которые поборются за кубки в трех дивизионах — «Спортсмен», «Любитель» и «Дебютант».

Офицерская хоккейная лига — хоккейная лига среди сборных команд, составленных из действующих офицеров и ветеранов силовых ведомств России, а также государственных гражданских служащих и других представителей органов государственной власти, сообщает пресс-служба Северного флота.