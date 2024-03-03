Сборная Северного флота по хоккею с шайбой одержала две победы подряд над командой «КолАтом»

В рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сборная Северного флота одержала две победы подряд над хоккейной командой «КолАтом» из города Полярные Зори.

Матчи состоялись на хоккейной площадке Ледового дворца спорта города атомщиков.

В первой встрече североморцы выиграли со счётом 6:3, а во второй 5:2.

Игроки обеих команд показали интересную игру и боролись за каждую шайбу. Болельщики активно поддерживали свои команды с трибун.

В рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2023-2024 сборная Северного флота победила в девяти играх, сыграв одну вничью и не проиграв ни одной встречи. С начала хоккейного сезона североморцы забили в ворота соперников 95 шайб, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12502991@egNews