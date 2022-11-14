Сборная Северного флота по хоккею в рамках чемпионата Мурманской области одержала победу над командой «Горняк»

В рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2022–2023 годов сборная Северного флота одержала победу над командой «Горняк» из города Оленегорска Мурманской области. Североморцы победили со счётом 6:5.

Матч состоялся на хоккейной площадке Ледового дворца спорта Оленегорска.

Уже на второй минуте матча североморцы прорвали оборону соперников и забросили первую шайбу. На перерыв команды ушли со счётом 2:1 в пользу сборной Северного флота. Во втором периоде оленегорцы забили две шайбы подряд и вышли вперед, и только к концу второй 20-минутки моряки реализовали две атаки на ворота горняков. В завершающем периоде североморцы добавили в свою копилку одну шайбу, пропустив две. С ничейным счётом 5:5 команды ушли на перерыв. По правилам чемпионата было назначен овертайм, в котором североморцы первые забили шайбу в ворота горняков и одержали победу.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, обе команды показали интересный хоккей, с обилием голевых моментов, матч получился по-настоящему интересным и захватывающим, подарившим много положительных эмоций и хорошего настроения.

Во время проведения хоккейного матча была организована его трансляция в одной из социальных сетей.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12445283@egNews