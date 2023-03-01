Сборная Северного флота по волейболу завоевала «золото» на чемпионате Военно-морского флота России по волейболу, который состоялся в Санкт-Петербурге. В состязаниях приняли участие команды флотов, высших военно-морских учебных заведений, учебных центров и частей центрального подчинения ВМФ.

В решающей встрече североморцы встретились с командой Черноморского флота, матч закончился со счётом 3:0 в пользу волейболистов Северного флота.

Третье место заняла команда Тихоокеанского флота, выигравшая в матче за 3-е место у команды Балтийского флота со счетом 3:0.

Как сообщает пресс-служба СФ, волейболисты Северного флота уже несколько раз занимали лидирующую позицию на чемпионате Военно-морского флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12456281@egNews