Сборная Северного флота победила в конкурсе профессионального мастерства водолазов «Глубина-2024»
Переходящий кубок Всеармейского конкурса по водолазному многоборью имени академика Крылова завоевала команда Северного флота, повторив свой прошлогодний успех.
Девятый Всеармейский конкурс по водолазному многоборью «Глубина-2024» прошёл в учебном центре подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Военно-морского флота в городе-герое Севастополе.
Состязания были проведены на учебно-материальной базе центра под руководством начальника службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ капитана 1 ранга Дамира Шайхутдинова. В них приняли участие команды Северного флота, Балтийского флота, Тихоокеанского флота, Каспийской флотилии, команда Черноморского высшего военно-морского орденов Нахимова и Красной Звезды училища имени П.С. Нахимова, сборная команда поисково-спасательных формирований МЧС России.
Основной целью конкурса стало повышение уровня подготовки личного состава в области применения подводных технологий различного назначения.
Во время состязаний участники проявили целеустремлённость, спортивный дух и непреклонную волю к победе, отмечает пресс-служба Северного флота.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12500106@egNews