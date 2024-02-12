Сборная Северного флота победила в конкурсе профессионального мастерства водолазов «Глубина-2024»

Переходящий кубок Всеармейского конкурса по водолазному многоборью имени академика Крылова завоевала команда Северного флота, повторив свой прошлогодний успех.

Девятый Всеармейский конкурс по водолазному многоборью «Глубина-2024» прошёл в учебном центре подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Военно-морского флота в городе-герое Севастополе.

Состязания были проведены на учебно-материальной базе центра под руководством начальника службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ капитана 1 ранга Дамира Шайхутдинова. В них приняли участие команды Северного флота, Балтийского флота, Тихоокеанского флота, Каспийской флотилии, команда Черноморского высшего военно-морского орденов Нахимова и Красной Звезды училища имени П.С. Нахимова, сборная команда поисково-спасательных формирований МЧС России.

Основной целью конкурса стало повышение уровня подготовки личного состава в области применения подводных технологий различного назначения.

Во время состязаний участники проявили целеустремлённость, спортивный дух и непреклонную волю к победе, отмечает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12500106@egNews